В ООН доложат, как Грету Тунберг заставляли целовать флаг Израиля и дергали за волосы

Тунберг заставляли целовать флаг Израиля и дергали за волосы после задержания

Активисты флотилии «Сумуд», в том числе Грета Тунберг, направят жалобу в ООН о жестоком обращении, после того как израильские вооруженные силы перехватили все суда, направлявшиеся в Газу, задержав всех членов экипажа. Об этом сообщили представители активистов «флотилии стойкости», передает агентство TT.

По словам одного из представителей, общавшихся с очевидцами происходящего, «Грету Тунберг тянули за волосы и заставляли целовать израильский флаг».

«Это серьезные обвинения, которые необходимо расследовать. Я намерена сообщить об этих нарушениях прав человека в соответствующие органы ООН», — сказала Сена Эликучук, подчеркнув, что активисты находятся под защитой международного права.

С 2 на 3 октября израильские вооруженные силы перехватили все суда «флотилии стойкости», которая планировала доставить гуманитарный груз в Газу, и арестовали всех членов экипажа на борту. Большинство из них содержатся в тюрьме строгого режима «Кециот», также известной как «Ансар III».

