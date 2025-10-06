В Совете Европы заявили, что у России «нет воли» к миру на Украине

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе обвинил Россию в якобы отсутствии воли к реальному прогрессу по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит издание «РБК-Украина».

«Я помню, чего мы ожидали зимой, что произойдет с новой администрацией США: «мир за 24 часа». И теперь все, включая президента Трампа, отмечают, что нет возможности остановить войну, пока на российской стороне нет воли к реальному прогрессу», — сказал Берсе.

По его словам, сейчас это якобы «очевидно». В то же время генсек затруднился предсказать дальнейшее развитие событий.

5 сентября президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

В то же время Дмитрий Песков отмечал, что Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине, однако США и страны Европы ответили жестким отказом. Представитель Кремля подчеркнул, что это необходимо для обеспечения интересов России.

Ранее Путин заявил о готовности повысить уровень переговоров с Украиной.