Планы Европейского союза (ЕС) по организации трибунала против России являются способом отнять деньги у европейцев. Об этом РИА Новости заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«Речь о создании такого карательного органа европейцы ведут уже давно, делая громкие заявления о готовности привлечь к ответственности представителей российского руководства», — сказал замсекретаря.

Венедиктов добавил, что данный трибунал должен работать совместно с Международным уголовным судом. Однако, по словам замсекретаря, этот орган «уже давно показал свою бесполезность».

В конце января генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства РФ. По его словам, Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

Ранее Каллас понадеялась, что США присоединятся к «спецтрибуналу» против России.