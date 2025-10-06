На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп объяснил, как избегает падений на лестнице

Трамп заявил, что не спотыкается на лестницах в отличие от Байдена
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно медленно спускается по лестницам, чтобы избежать падений, в отличие от экс-главы Белого дома Джо Байдена. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния, трансляцию вел Белый дом.

«У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики. Я должен быть осторожен, потому что когда-нибудь я, вероятно, упаду. Я всегда говорю: спускайся с лестницы медленно и аккуратно. Заметили? Я делаю это медленно и аккуратно», — сказал Трамп.

В июне Трамп споткнулся при подъеме по трапу президентского самолета. Президент США оступился на лестнице, оперся рукой о поручень, но сумел восстановить равновесие и продолжил подниматься. Вслед за ним аналогично споткнулся государственный секретарь США Марко Рубио.

Трамп неоднократно высмеивал Байдена за аналогичные ситуации. В марте 2021 года Байден трижды оступился при подъеме на борт Air Force One. Инцидент попал на видео и широко разошелся в соцсетях. Представители Белого дома тогда объяснили случившееся «порывами сильного ветра». Тогда Трамп заявил: «Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и сказал: «Я ему не проиграл». В октябре 2023 года Байден вновь споткнулся на лестнице в Филадельфии.

Ранее Трамп объявил о создании новой атомной подводной лодки.

