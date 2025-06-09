Трамп споткнулся на трапе самолета

Трамп и Рубио споткнулись на трапе по пути к самолету

Президент США Дональд Трамп споткнулся при подъеме по трапу президентского самолета, повторив инциденты своего предшественника Джо Байдена. Видео опубликовало S-CPAN.

На кадрах видно, как Трамп оступился на лестнице, оперся рукой о поручень, но сумел восстановить равновесие и продолжил подниматься. Вслед за ним аналогично споткнулся государственный секретарь США Марко Рубио.

Трамп неоднократно высмеивал Байдена за аналогичные ситуации. В марте 2021 года Байден трижды оступился при подъеме на борт Air Force One. Инцидент попал на видео и широко разошелся в соцсетях. Представители Белого дома тогда объяснили случившееся «порывами сильного ветра». Тогда Трамп заявил: «Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и сказал: «Я ему не проиграл». В октябре 2023 года Байден вновь споткнулся на лестнице в Филадельфии.

Во время предвыборной кампании 2024 года команда Трампа регулярно использовала подобные моменты для подчеркивания возраста и, как утверждалось, «слабости» Байдена, включая ироничные видеонарезки и реплики самого Трампа на выступлениях.

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