Вучич назвал условие отсрочки санкций США против российско-сербской NIS

США отложат санкции против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) только в случае ее национализации. Об этом в эфире телеканала TV Pink заявил Александар Вучич.

По его словам, у Белграда больше нет возможности добиться новой отсрочки американских рестрикций в отношении NIS.

«Есть одна возможность – может быть, кто-то в США отложил бы санкции, если бы сказал, что завтра потребую национализации имущества. Это последняя вещь, которую бы я сделал, если буду должен, но хвалиться национализацией и желать ее – не желаю ее никому», — сказал глава государства.

5 октября основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что санкции Соединенных Штатов против NIS направлены на отъем российского имущества и ухудшение отношений Белграда и Москвы.

28 сентября NIS направила министерству финансов США восьмой запрос на отсрочку рестрикций и новый запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями. Санкции вступят в силу 8 октября.

2 сентября Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о достижении договоренности совместно решать вопрос, касающийся введения санкций против «Нефтяной индустрии Сербии».

Ранее Вучич рассказал о своей просьбе к Путину по вопросу поставок газа.