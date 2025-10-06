На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ХАМАС подтвердил прибытие своей делегации в Египет для переговоров

Делегация ХАМАС прибыла в Египет для переговоров о прекращении огня в Газе
Majdi Fathi/Global Look Press

Делегация палестинского движения ХАМАС под руководством Халиля аль-Хейи прибыла в Египет для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в пресс-релизе движения, распространенном через его Telegram-канал.

«Делегация движения во главе с Халилем аль-Хейей прибыла в Египет для участия в переговорах о прекращении огня [в Газе], отводе израильских войск и обмене [заложников на палестинских заключенных]», — говорится в сообщении.

5 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о направлении израильской делегации в Египет для обсуждения способов стабилизации обстановки в секторе Газа. Местом проведения переговоров станет город Шарм-эш-Шейх.

Накануне египетское Министерство иностранных дел проинформировало о проведении 6 октября на территории Египта очередного раунда непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Конкретный город, где предполагалось проведение встречи, тогда не назывался.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп матом уговорил Израиль пойти на сделку с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Газе
