Египет примет делегации Израиля и ХАМАС 6 октября

Переговоры между Израилем и ХАМАС по заложникам пройдут в Египте 6 октября

Министерство иностранных дел Египта объявило, что 6 октября в арабской республике состоится очередной раунд непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет ТАСС.

Согласно заявлению египетского МИД, делегации ХАМАС и Израиля обсудят создание благоприятных условий для обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом урегулирования конфликта в секторе Газа, предложенным президентом США Дональдом Трампом.

Место проведения консультаций пока не уточняется. Однако ранее египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщал о планах провести встречи в Каире, в то время как панарабский канал Al Hadath предполагает, что переговоры могут пройти в Шарм-эш-Шейхе.

3 октября лидеры ХАМАС выразили готовность к освобождению израильских пленных, удерживаемых ими, в рамках реализации плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Помимо этого, движение заявило о согласии передать управление анклавом независимой структуре, сформированной из палестинских специалистов в различных областях.

