На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Египет примет делегации Израиля и ХАМАС 6 октября

Переговоры между Израилем и ХАМАС по заложникам пройдут в Египте 6 октября
true
true
true
close
Unsplash

Министерство иностранных дел Египта объявило, что 6 октября в арабской республике состоится очередной раунд непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет ТАСС.

Согласно заявлению египетского МИД, делегации ХАМАС и Израиля обсудят создание благоприятных условий для обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом урегулирования конфликта в секторе Газа, предложенным президентом США Дональдом Трампом.

Место проведения консультаций пока не уточняется. Однако ранее египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщал о планах провести встречи в Каире, в то время как панарабский канал Al Hadath предполагает, что переговоры могут пройти в Шарм-эш-Шейхе.

3 октября лидеры ХАМАС выразили готовность к освобождению израильских пленных, удерживаемых ими, в рамках реализации плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Помимо этого, движение заявило о согласии передать управление анклавом независимой структуре, сформированной из палестинских специалистов в различных областях.

Ранее в ХАМАС назвали условие для сдачи оружия в рамках мирного плана Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами