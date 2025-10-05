В Израиле подтвердили, что переговоры с ХАМАС пройдут в Шарм-эш-Шейхе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о направлении израильской делегации в Египет для обсуждения способов стабилизации обстановки в секторе Газа. Местом проведения переговоров станет город Шарм-эш-Шейх, расположенный на Синайском полуострове, пишет ТАСС.

«Делегация отправится в Шарм-эш-Шейх уже завтра», — отметили в канцелярии премьера.

Накануне египетское Министерство иностранных дел проинформировало о проведении 6 октября на территории Египта очередного раунда непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Конкретный город, где предполагалось проведение встречи, тогда не назывался.

В тот же день египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщал, что переговоры, скорее всего, пройдут в Каире, в то время как панарабский телеканал Al Hadath высказывал предположение о возможном проведении встречи в Шарм-эш-Шейхе.

