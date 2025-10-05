На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Израиле подтвердили, что переговоры с ХАМАС пройдут в Шарм-эш-Шейхе

Офис Нетаньяху: переговоры по Газе пройдут 6 октября в Шарм-эш-Шейхе
true
true
true
close
Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о направлении израильской делегации в Египет для обсуждения способов стабилизации обстановки в секторе Газа. Местом проведения переговоров станет город Шарм-эш-Шейх, расположенный на Синайском полуострове, пишет ТАСС.

«Делегация отправится в Шарм-эш-Шейх уже завтра», — отметили в канцелярии премьера.

Накануне египетское Министерство иностранных дел проинформировало о проведении 6 октября на территории Египта очередного раунда непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Конкретный город, где предполагалось проведение встречи, тогда не назывался.

В тот же день египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщал, что переговоры, скорее всего, пройдут в Каире, в то время как панарабский телеканал Al Hadath высказывал предположение о возможном проведении встречи в Шарм-эш-Шейхе.

Ранее в ХАМАС назвали условие для сдачи оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами