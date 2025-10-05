На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал «чокнутым леваком» кандидата на пост прокурора Виргинии

Трамп: кандидат на пост генпрокурора Виргинии чокнутый левак с больными шутками
true
true
true
close
The White House

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social обвинил кандидата на пост генпрокурора штата Виргиния Джея Джонса в призывах к расправе над законодателем-республиканцем.

«Выяснилось, что чокнутый левак радикал Джей Джонс, который претендует на пост генпрокурора Виргинии, отпустил больные шутки, если это было шуткой, это было не смешно», — заявил он.

Трамп отметил, что Джонс якобы публично призывал к расправе, однако кандидат в губернаторы штата Эбигейл Шпанбергер «отказалась признать, что натворил этот чокнутый».

Американский лидер призвал Джонса выйти из выборной гонки немедленно.

До этого Трамп в соцсети раскритиковал бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. По словам американского лидера, он был «грязным полицейским».

Незадолго до этого Коми обвинили в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию.

Ранее Мерц и Трамп обсудили использование активов России для помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами