Трамп назвал «чокнутым леваком» кандидата на пост прокурора Виргинии

Трамп: кандидат на пост генпрокурора Виргинии чокнутый левак с больными шутками

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social обвинил кандидата на пост генпрокурора штата Виргиния Джея Джонса в призывах к расправе над законодателем-республиканцем.

«Выяснилось, что чокнутый левак радикал Джей Джонс, который претендует на пост генпрокурора Виргинии, отпустил больные шутки, если это было шуткой, это было не смешно», — заявил он.

Трамп отметил, что Джонс якобы публично призывал к расправе, однако кандидат в губернаторы штата Эбигейл Шпанбергер «отказалась признать, что натворил этот чокнутый».

Американский лидер призвал Джонса выйти из выборной гонки немедленно.

До этого Трамп в соцсети раскритиковал бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. По словам американского лидера, он был «грязным полицейским».

Незадолго до этого Коми обвинили в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию.

