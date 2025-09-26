Экс-главу ФБР обвинили в даче ложных показаний о российском вмешательстве в выборы США

Бывшему директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми были предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на источники.

ФБР ведет уголовное расследование в отношении экс-главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана и Коми. Дело связано с возможными нарушениями, допущенными при расследовании предполагаемых связей нынешнего президента США Дональда Трампа с Россией и вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года.

2 июля ЦРУ опубликовало доклад, в котором указывается, что отчет американских разведслужб о вмешательстве РФ в выборы 2016 года был подготовлен с нарушениями процедур и мог быть политически мотивирован. Документ был составлен по поручению действующего главы ЦРУ Джона Рэтклиффа.

По итогам публикации Рэтклифф заявил в социальной сети X, что доклад о выборах составлялся в рамках коррумпированного процесса в условиях политической ангажированности, к которой, по его мнению, были причастны Бреннан и Коми.

Скандал вокруг возможных связей Трампа с Россией разгорелся после того, как американское издание BuzzFeed в 2017 году опубликовало так называемое досье Стила (оно же досье Трампа). В досье говорилось, что команда Трампа якобы заручилась тайной поддержкой РФ во время избирательной кампании 2016 года. Утверждалось, что в рамках этого сговора представители России стремились опорочить публичный образ кандидата от демократов Хиллари Клинтон, РФ делилась негативной информацией о Клинтон с соратниками Трампа.

Ранее Трамп рассекретил расследование ФБР о якобы его связях с Россией.