На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-главу ФБР обвинили в даче ложных показаний о российском вмешательстве в выборы США

Экс-главу ФБР Коми обвинили в ложных показаниях о вмешательстве РФ в выборы США
true
true
true
close
Stephan Savoia/AP

Бывшему директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми были предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на источники.

ФБР ведет уголовное расследование в отношении экс-главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана и Коми. Дело связано с возможными нарушениями, допущенными при расследовании предполагаемых связей нынешнего президента США Дональда Трампа с Россией и вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года.

2 июля ЦРУ опубликовало доклад, в котором указывается, что отчет американских разведслужб о вмешательстве РФ в выборы 2016 года был подготовлен с нарушениями процедур и мог быть политически мотивирован. Документ был составлен по поручению действующего главы ЦРУ Джона Рэтклиффа.

По итогам публикации Рэтклифф заявил в социальной сети X, что доклад о выборах составлялся в рамках коррумпированного процесса в условиях политической ангажированности, к которой, по его мнению, были причастны Бреннан и Коми.

Скандал вокруг возможных связей Трампа с Россией разгорелся после того, как американское издание BuzzFeed в 2017 году опубликовало так называемое досье Стила (оно же досье Трампа). В досье говорилось, что команда Трампа якобы заручилась тайной поддержкой РФ во время избирательной кампании 2016 года. Утверждалось, что в рамках этого сговора представители России стремились опорочить публичный образ кандидата от демократов Хиллари Клинтон, РФ делилась негативной информацией о Клинтон с соратниками Трампа.

Ранее Трамп рассекретил расследование ФБР о якобы его связях с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами