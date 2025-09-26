Трамп назвал экс-главу ФБР «грязным полицейским»

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми.

«Джеймс Коми — «грязный полицейский». Сделаем Америку снова великой!» — написал Трамп.

До этого американский телеканал ABC News сообщил, что экс-директора ФБР Джеймса Коми обвинили в даче ложных показаний.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) опубликовало доклад, в котором указывается, что отчет американских разведслужб о вмешательстве России в выборы 2016 года был подготовлен с нарушениями процедур и мог быть политически мотивирован. Документ был составлен по поручению нынешнего главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, который назвал Коми одним из ответственных за составление предположительно фальсифицированного отчета.

Ранее Трамп назвал экс-главу ФБР худшим человеком в истории США.