Трамп рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников ХАМАС

Американский президент Дональд Трамп во время общения с прессой на Южной лужайке Белого дома заявил, что переговоры по освобождению заложников (тех, кто был захвачен во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. — «Газета.Ru») палестинским радикальным движением ХАМАС «ведутся прямо сейчас». Об этом сообщает CNN.

Политик отметил, что переговоры стартовали «в последние пару дней».

«Посмотрим, чем они завершатся, но до меня доходят сведения о том, что они идут очень хорошо», — сказал глава государства.

3 октября в ХАМАС выразили готовность освободить всех заложников согласно плану Трампа. Движение также согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов. А другие вопросы, упомянутые в предложении президента США относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, «будут решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры».

Ранее Трамп пригрозил ХАМАС «полным уничтожением».