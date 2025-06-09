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В США признали поспешным решением увольнение советников главы Пентагона

NBC: Пентагон поспешил увольнением советников Хегсета из-за утечки данных
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Пентагон мог поспешить с увольнением бывшего старшего советника Дэна Колдуэлла, экс-заместителя начальника штаба Дэрина Селника и экс-начальника штаба заместителя министра обороны Стивена Файнберга Колина Кэрролла на фоне скандала с утечкой секретных данных в марте этого года, ведомство не может найти новых сотрудников. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Всех трех чиновников уволили в апреле в связи с скандалом об утечке секретных данных во время их работы в Пентагоне.

После того как не было зафиксировано никаких доказательств против бывших помощников главы Пентагона Пита Хегсета и стало очевидным, что они не виновны в утечке сведений, представители администрации начали задаваться вопросом, не было ли их увольнение поспешным, рассказали телеканалу два бывших чиновников и один действующий чиновник администрации Белого дома.

NBC пишет, что с апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс ищут нового начальника штаба и нескольких высокопоставленных чиновников для «поддержки Хегсета». Пока подходящие кандидаты не найдены.

В марте высокопоставленные чиновники американской администрации раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации. В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что хакеры получили доступ к контактам главы аппарата Белого дома.

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