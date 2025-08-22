На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США уволили главу разведывательного управления Пентагона

WP: Хегсет уволил главу разведывательного управления Пентагона Круза
/Alex Brandon/AP

Министр обороны США Пит Хегсет уволил главу разведывательного управления Пентагона (DIA) генерал-лейтенанта Джеффри А. Круза в связи с «утратой доверия». Об этом пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, поводом для увольнения стало предварительное заключение DIA по результатам ударов США по иранским ядерным объектам, согласно которому атаку можно назвать временным откатом ядерных возможностей Ирана на несколько месяцев. Это противоречило заявлениям Хегсета и президента США Дональда Трампа, которые утверждали, что объекты были «уничтожены».

Отмечается, что увольнение стало частью масштабной чистки высшего руководства вооруженных сил и разведывательных агентств, которую инициировала новая администрация.

Увольнение Круза последовало за недавним отстранением ряда высокопоставленных военных чиновников, включая бывшего старшего советника Дэна Колдуэлла, экс-заместителя начальника штаба Дэрина Селника и экс-начальника штаба заместителя министра обороны Стивена Файнберга Колина Кэрролла. Их уволили в апреле в связи с скандалом об утечке секретных данных во время их работы в Пентагоне.

Ранее в США признали поспешным решением увольнение советников главы Пентагона.

