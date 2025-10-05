Трамп рассказал о будущем борьбы США с венесуэльскими наркокартелями

Трамп допустил второй этап борьбы с венесуэльскими наркокартелями

Президент США Дональд Трамп допустил второй этап борьбы с венесуэльскими наркокартелями, признанными террористическими организациями в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Reuters.

«Посмотрим, что из себя будет представлять вторая фаза», — заявил Трамп.

Таким образом он ответил на вопрос о том, какие действия намерены предпринять США в рамках борьбы с венесуэльскими наркокартелями.

Накануне президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Соединенные Штаты Америки и страны Европы являются «очагами международной наркоторговли».

5 сентября агентство Reuters писало, что США отправят десять истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями в южной части Карибского моря. 6 сентября CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп изучает возможность нанесения ударов по наркокартелям в Венесуэле. По информации телеканала, за последние недели Пентагон перебросил в Карибский бассейн «значительные военные силы».

Ранее на Кубе предупредили об угрозе войны в Карибском море.