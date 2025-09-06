На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США раскрыли планы Трампа по ударам по наркокартелям в Венесуэле

CNN: Трамп изучает возможность нанести удары по наркокартелям в Венесуэле
Jessica Koscielniak/Reuters

Президент США Дональд Трамп изучает возможность нанесения ударов по наркокартелям в Венесуэле. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Трамп рассматривает множество вариантов нанесения военных ударов по наркокартелям, действующим в Венесуэле, включая потенциальное поражение целей внутри страны в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление лидера Николаса Мадуро», — говорится в материале.

По информации телеканала, за последние недели США перебросили в Карибский бассейн «значительные военные силы». Журналисты отметили, что подобный шаг мог быть задуман, в частности, «сигнал Мадуро».

2 сентября Трамп сообщил, что Военно-морские силы США уничтожили корабль из Венесуэлы, на борту которого находились наркотики. По словам главы Белого дома, флот атаковал лишь одно судно, но «есть и другие».

Ранее глава Пентагона оценил возможность «смены режима» в Венесуэле.

