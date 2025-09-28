На Кубе предупредили об угрозе войны в Карибском море

В настоящее время в Карибском море нависла угроза войны из-за развертывания американских войск в регионе. Об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья, выступая на общих прениях в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, передает ТАСС.

«В Карибском море сегодня нависла угроза войны, так как там происходит развертывание Военно-воздушных и Военно-морских сил США, которое совершенно неоправданно, с ракетами, высадкой десанта, а также с ядерными подводными лодками», — сказал министр.

Родригес Паррилья добавил, что действия США носят агрессивный характер. По его словам, они создают опасную ситуацию, а также являются нарушением международного права и угрозой безопасности в регионе.

5 сентября агентство Reuters писало, что США отправят десять истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями в южной части Карибского моря. 6 сентября CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп изучает возможность нанесения ударов по наркокартелям в Венесуэле. По информации телеканала, за последние недели Пентагон перебросил в Карибский бассейн «значительные военные силы».

Ранее эксперт раскрыл мотивы Трампа, развернувшего военную группировку в Карибском море.