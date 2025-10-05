В Совфеде назвали показным призыв Зеленского к прекращению огня

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к одностороннему прекращению огня в небе образовался под влиянием внешних сил и носит показной характер. Об этом заявила член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова, передает ТАСС.

«Призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня, на мой взгляд, носит показной характер и вряд ли имеет реальное значение», — заявила она.

По словам Никоноровой, западные страны, которые являются кураторами украинской стороны, должны обратить особое внимание на разработку «конкретных шагов и плана», а не на «формулировании пустых призывов», если завершить конфликт на Украине.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что украинский лидер призвал к прекращению огня в небе после массированного удара ВС РФ, чтобы получить передышку и восстановить системы ПВО. Депутат заметил, что Зеленский не уточнил, с какой стороны должно быть установлено прекращение огня.

В ночь на 5 октября ВС России атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА.

После массированных ударов МИД Украины обвинил Россию в использовании холода как оружия, а Зеленский предложил ввести «одностороннее прекращение огня в небе». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Молдавии обвинила Россию в «военных преступлениях».