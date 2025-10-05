На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили слова Зеленского о прекращении огня в небе мощью ВС РФ

Депутат Колесник: Зеленский запросил передышку после мощного удара ВС РФ
Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к прекращению огня в небе после массированного удара ВС РФ, чтобы получить передышку и восстановить системы ПВО. Такое мнение NEWS.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат заметил, что Зеленский не уточнил, с какой стороны должно быть установлено прекращение огня. Украине действительно нужна передышка, чтобы частично восстановить ПВО, которое «размотали» ВС РФ.

По его словам, у ВСУ есть остались некоторые системы, которые используются «не очень удачно. В связи с этим, предположил Колесник, Зеленский «запросил перемирие».

«Какие-то странные формулировки — односторонние, трехсторонние… Видимо, он уже пятый угол ищет после вчерашнего удара. И в связи с этим делаются такие заявления. Но это говорит о том, что, к сожалению, они понимают только силу, нормальные отношения они не воспринимают», — сказал Колесник.

ВС России сегодня ночью атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА. Некоторые города Украины оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище.

После массированных ударов МИД Украины обвинил Россию в использовании холода как оружия, а Зеленский предложил ввести «одностороннее прекращение огня в небе». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде ответили на призыв Зеленского к прекращению огня в небе.

