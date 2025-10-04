В ХАМАС назвали условие для сдачи оружия в рамках мирного плана Трампа

Согласие палестинского движения ХАМАС на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа не включает в себя вопрос сдачи оружия сопротивления. Об этом заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани.

По его словам, пока в Палестине существует «оккупация», существует и сопротивление. Килани заявил, что сдача оружия возможна только тогда, когда будет создано полноценное государство Палестина со своей национальной армией, способной защитить своих граждан.

Главным пунктом в предложении американского лидера, на котором настаивал ХАМАС, является прекращение огня, а остальные детали могут обговариваться и согласовываться. Поэтому согласие на прекращение огня включает также пункт о недопустимости выселения палестинцев с их земли, добавил Килани.

3 октября в ХАМАС заявили о готовности освободить всех пленных согласно плану Трампа. Также движение согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

После этого президент США Дональд Трамп призвал немедленно остановить бомбардировки сектора Газа Израилем. По словам американского лидера, это нужно для безопасного вывода заложников.

Ранее власти Израиля поручили войскам остановить операцию по захвату города Газа.