На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тбилиси спецназ снял оцепление у президентского дворца

ТАСС: спецназ покинул территорию у президентского дворца в Тбилиси
true
true
true
close
Irakli Gedenidze/Reuters

Отряд специального назначения МВД Грузии 5 октября снял оцепление у президентского дворца в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

«Часть личного состава в обмундировании села в автобусы, погрузила экипировку, а другая половина силовиков вошла в президентский дворец. Три водомета по-прежнему остаются на месте», – передает корреспондент агентства.

Как отмечается, обстановка у президентского дворца на улице Атонели в настоящее время спокойная. Городские службы разбирают баррикады, возведенные митингующими, чистят улицы от мусора. Между тем металлическое ограждение резиденции, поваленное во время протестной акции, до сих пор лежит на газоне.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией, — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к ЕС.

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых организаторов акции, в том числе 70-летнего оперного певца Паату Бурчуладзе, вместе со своими сторонниками штурмовавшего президентский дворец. Согласно предъявленному обвинению о призывах к свержению власти, им грозит до девяти лет тюремного заключения.

Ранее литовский депутат Европарламента призвала поддержать протесты в Грузии.

Все новости на тему:
Протесты в Грузии — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами