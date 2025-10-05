В Тбилиси спецназ снял оцепление у президентского дворца

Отряд специального назначения МВД Грузии 5 октября снял оцепление у президентского дворца в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

«Часть личного состава в обмундировании села в автобусы, погрузила экипировку, а другая половина силовиков вошла в президентский дворец. Три водомета по-прежнему остаются на месте», – передает корреспондент агентства.

Как отмечается, обстановка у президентского дворца на улице Атонели в настоящее время спокойная. Городские службы разбирают баррикады, возведенные митингующими, чистят улицы от мусора. Между тем металлическое ограждение резиденции, поваленное во время протестной акции, до сих пор лежит на газоне.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией, — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к ЕС.

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых организаторов акции, в том числе 70-летнего оперного певца Паату Бурчуладзе, вместе со своими сторонниками штурмовавшего президентский дворец. Согласно предъявленному обвинению о призывах к свержению власти, им грозит до девяти лет тюремного заключения.

Ранее литовский депутат Европарламента призвала поддержать протесты в Грузии.