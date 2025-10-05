На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Литве предупредили о «Перл-Харборе» в Европе из-за России

Экс-глава МИД Литвы Ландсбергис: в Европе может произойти «Перл-Харбор» из-за РФ
Kirill Chubotin/Global Look Press

В Европе может произойти «Перл-Харбор» из-за якобы провокаций со стороны России. Об этом заявил бывший глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью газете The Telegraph.

«Если это так продолжится, то мы должны ожидать «Перл-Харбор» для Европы, когда эскалацию будет невозможно игнорировать, что пробудит Запад», — сказал экс-глава МИД республики.

Нападение на Перл-Харбор — комбинированная атака войск японской армии на военно-морскую базу в Перл-Харборе на Гавайях, совершенная 7 декабря 1941 года. В результате операции более 20 военных кораблей и свыше 300 самолетов получили серьезные повреждения, а американская армия лишилась более 2 тысяч военных. Эти события стали поводом к вступлению США во Вторую мировую войну.

2 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не представляет угрозы для европейских стран. Представитель Кремля отметил, что эскалация исходит не от российской стороны, а от Европы. Песков отметил, что Европа пытается всячески демонизировать Российскую Федерацию.

Ранее Макрон выступил с угрозой в адрес России из-за беспилотников.

