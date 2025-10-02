Макрон выступил с угрозой в адрес России из-за беспилотников

Европе важно послать России «четкий сигнал» о готовности сбивать беспилотники, которые якобы вторгаются в воздушное пространство стран НАТО. Об этом на открытии саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Я полагаю, что очень важно послать четкий сигнал: нарушение беспилотниками нашего пространства несет большой риск. Они могут быть уничтожены, и точка», — сказал он.

1 октября Макрон заявил в интервью немецкой ежедневной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung в кулуарах европейского саммита в Копенгагене, что страны НАТО должны «усилить» свою реакцию в случае «новых провокаций» со стороны России.

По мнению французского президента, Европа находится в конфронтации с Россией и призвал усиливать военный потенциал Европы с помощью ракет большой дальности и систем защиты от БПЛА. На фоне «различных атак» со стороны России ответ должен быть «оперативным», считает президент Франции.

Ранее Польша заявила о готовности сбивать нарушившие границу военные самолеты.