Экс-генсек НАТО рассказал, как Меркель рассмеялась в ответ на требование Трампа

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассмеялась в ответ на требование президента США Дональда Трампа повысить военные расходы до 2% ВВП. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в автобиографии «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны», фрагмент которой приводит газета The Guardian.

Экс-генсек рассказал, что инцидент произошел в ходе встречи Трампа и Меркель во время первого президентского срока главы Белого дома. Точную дату Столтенберг не уточнил.

«Я сказал: «Анжела, ты должна раскошелиться. Тебе нужно потратить 2%». Она ответила: «Может быть, в 2030 году» — и рассмеялась, говоря это… Она рассмеялась!»— сказал Трамп Столтенбергу.

В январе Трамп после вступления в должность президента США заявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Глава Белого дома подчеркнул, что подобное решение «должно было быть сделано еще давно». По словам американского президента, многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство о выделении 2% ВВП на оборону.

Ранее генсек НАТО объяснил, почему назвал Трампа «папочкой».