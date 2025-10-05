На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-генсек НАТО рассказал, как Меркель рассмеялась в ответ на требование Трампа

Столтенберг: Меркель рассмеялась на требование Трампа повысить оборонные расходы
close
Susan Walsh/AP

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассмеялась в ответ на требование президента США Дональда Трампа повысить военные расходы до 2% ВВП. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в автобиографии «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны», фрагмент которой приводит газета The Guardian.

Экс-генсек рассказал, что инцидент произошел в ходе встречи Трампа и Меркель во время первого президентского срока главы Белого дома. Точную дату Столтенберг не уточнил.

«Я сказал: «Анжела, ты должна раскошелиться. Тебе нужно потратить 2%». Она ответила: «Может быть, в 2030 году» — и рассмеялась, говоря это… Она рассмеялась!»— сказал Трамп Столтенбергу.

В январе Трамп после вступления в должность президента США заявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Глава Белого дома подчеркнул, что подобное решение «должно было быть сделано еще давно». По словам американского президента, многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство о выделении 2% ВВП на оборону.

Ранее генсек НАТО объяснил, почему назвал Трампа «папочкой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами