Генсек НАТО объяснил, почему назвал Трампа «папочкой»

Рютте: Трамп заслужил похвалу, так как в НАТО договорились о тратах на оборону

Генсек НАТО Марк Рютте в интервью газете The New York Times высказался по поводу того, что назвал президента США Дональда Трампа на саммите альянса в Гааге «папочкой».

По словам Рютте, его слова были выражением признательности, а если кто-то заслужит похвалы, то ее нужно ему воздать.

«Президент Трамп заслуживает всяческих похвал, потому что без его лидерства, без переизбрания его на пост президента США 2% (расходы стран НАТО на оборону. — «Газета.Ru») в этом году и 5% в 2035-м — мы бы никогда, никогда, никогда не смогли бы достичь соглашения по этому вопросу», — сказал глава блока.

В Гааге 24–25 июня прошел саммит НАТО, итогами которого остался доволен Трамп. Однако многие западные СМИ заявили, что европейские лидеры «пресмыкались» перед американским лидером. Еще большее недовольство вызвали слова Рютте, который сравнил главу Белого дома с «папочкой», разнимающим дерущихся детей.

Ранее фонд Трампа начал продажу футболок с надписью «папочка».