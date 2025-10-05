Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии набрал более 71% голосов

Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набрал 71,621% голосов. Об этом сообщил грузинский ЦИК после обработки 100% бюллетеней, передает ТАСС.

Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта—Демократическая Грузия» Каха Каладзе возглавляет администрацию Тбилиси с 2017 года.

За пост мэра грузинской столицы боролись девять кандидатов. По предварительным данным, «Грузинская мечта» победила на выборах в органы местного самоуправления во всех регионах.

4 октября в Грузии прошли муниципальные выборы — на них выбрали мэров, а также более двух тысяч депутатов местного самоуправления. Некоторые оппозиционные партии отказались участвовать в выборах и объявили о проведении протестной акции в Тбилиси, которая переросла в столкновения с силовиками. Организаторы призвали байкотировать голосование. Вечером участники протестов ворвались во двор президентского дворца Орбелиани. Полиция применила водометы против протестующих.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по четырем статьям, в том числе за призыв к свержению власти.

Ранее премьер Грузии обвинил посла ЕС в беспорядках в Тбилиси.