В Грузии из-за массовых беспорядков возбудили уголовное дело по четырем статьям

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии в связи с беспорядками в Тбилиси возбудило уголовное дело по четырем статьям, в том числе за призыв к свержению власти. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, уголовные дела возбуждены по статьям «призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти в Грузии», «организация группового насилия, руководство или участие в нем», «захват или блокирование учреждений телерадиовещания или связи либо стратегических объектов или объектов особого значения» и «повреждение или уничтожение вещи».

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Демонстранты требуют отставки властей и возобновления движения к ЕС. Силовики использовали дубинки и водометы, а в столицу устремились новые участники протеста. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее протестующие ворвались во двор резиденции президента в Тбилиси.