«Грузинская мечта» заявила, что победила во всех муниципалитетах

«Грузинская мечта» после данных ЦИК заявила о победе во всех муниципалитетах
true
true
true
close
Irakli Gedenidze/Reuters

По итогам публикации первоначальных результатов выборов в местные органы власти Центризбиркомом, правящая партия «Грузинская мечта» заявила о своей победе во всех 64 муниципалитетах страны. Об этом говорится в официальном заявлении правящей партии, опубликованном на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Грузинская мечта победила в первом туре местных выборов во всех муниципалитетах без исключения», — говорится в сообщении.

Согласно данным ЦИК, после обработки 55% протоколов, партия «Грузинская мечта» получает свыше 80% голосов на выборах в органы местного самоуправления. Кандидат на пост мэра Тбилиси Каха Каладзе набирает более 71% голосов по итогам подсчета свыше 73% бюллетеней.

В Грузии 4 октября состоялись выборы в местные органы власти, которые затронули все 64 муниципалитета и района республики. В ходе голосования определялись мэры важнейших городов страны, таких как Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, а также руководители остальных 59 муниципалитетов и члены местных городских советов.

На фоне выборов оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — применен слезоточивый газ, есть пострадавшие. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Грузии протестующие ворвались на территорию резиденции президента.

