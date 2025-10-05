В Совфеде прокомментировали выборы в Чехии

Пушков: у Венгрии может появиться новый союзник после победы партии Бабиша в Чехии

Венгрия может получить нового союзника в Европейском союзе (ЕС) после победы оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемого Андреем Бабишем, на парламентских выборах в Чехии. Об этом в Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«У [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана может появиться союзник в ЕС в лице Андрея Бабиша — чешского консерватора и евроскептика», — написал он.

Пушков добавил, что Бабиш обещает вывести Чехию из программы НАТО по снабжению Украины боеприпасами, высказывается против свободы миграции и заявил, что Украина «не готова к вступлению в ЕС».

До этого премьер Чехии Петр Фиала поздравил оппозиционное движение ANO и его лидера Бабиша с победой на парламентских выборах.

До этого британская газета The Guardian писала, что ЕС опасается возможной победы ANO, поскольку Бабиш собирается сократить помощь Украине и отойти от проевропейского курса.

В частности, экс-премьер хочет положить конец «чешской инициативе» по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Фицо выразил поддержку движению ANO после победы на выборах в Чехии.