Захват танкера Boracay, о котором громко заявили власти Франции, был скорее «театральной постановкой», чем реальной операцией по пресечению торговли российской нефтью. Об этом пишет британский журнал The Spectator в статье «Налет на танкер «теневого флота» был чистой воды театром».

«Маскированные французские коммандос взобрались по борту ржавого танкера Boracay с винтовками, будто из фильма «Миссия невыполнима», — отмечается в публикации.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал этот «драматичный абордаж» важным шагом в борьбе с «теневым флотом». Однако в действительности Европа не может прекратить эти поставки, поскольку сама остается крупным потребителем российских энергоресурсов.

«Рейды коммандос отлично смотрятся на телевидении. Но это лишь отвлекающий маневр… Европейские потребители энергии остаются крупнейшими спонсорами России», — пишет автор.

Издание согласилось со словами президента России Владимира Путина, который в своем выступлении на заседании дискуссионного клуба «Валдай» назвал захват танкера «актом пиратства» и отметил, что причиной произошедшего стала тяжелая внутриполитическая ситуация во Франции.

3 октября Boracay, который ранее задержали французские власти у порта Сен-Назер на западе страны, продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала.

Ранее в Эстонии задержали направлявшийся в Россию танкер.