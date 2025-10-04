На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Палестины назвал позитивными заявления ХАМАС об освобождении заложников

Аббас поддержал план Трампа по Газе и желание ХАМАС освободить заложников
Lisi Niesner/Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас поддержал план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе и приветствовал желание движения ХАМАС освободить израильских заложников. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

«Аббас приветствовал заявление президента Трампа о прекращении войны и переходе к обсуждению деталей и позитивные заявления движения «ХАМАС», касающиеся освобождения всех заложников и конструктивного подхода на данном этапе», — отмечается в сообщении.

Аббас заявил о готовности Палестины сотрудничать с Трампом и международными организациями для достижения стабильности, справедливого и прочного мира в Газе.

Он призвал прекратить огонь, освободить всех заложников и пленных, через структуры ООН доставить гуманитарную помощь в Газу и гарантировать отсутствие планов принудительного переселения жителей или аннексии анклава.

Президент подчеркнул, что Палестина должна получить право управлять сектором Газа.

«Связь между Западным берегом и сектором Газа должна осуществляться через законы и государственные институты Палестины», — заявил Аббас.

3 октября руководство ХАМАС заявило о готовности освободить взятых в плен израильтян в соответствии с планом Трампа. Также движение согласилось передать управление анклавом независимому органу власти, который будет состоять из палестинских технократов.

После этого глава Белого дома призвал израильские власти немедленно остановить бомбардировки сектора Газа. Он подчеркнул, что прекращение огня необходимо для того, чтобы заложники могли безопасно покинуть территорию анклава.

Ранее в ХАМАС назвали условие для сдачи оружия в рамках мирного плана Трампа.

