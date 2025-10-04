ХАМАС не рассчитывает на реальные гарантии мира от Нетаньяху

ХАМАС не рассчитывает на реальные гарантии Нетаньяху по перемирию в Газе

Палестинское движение ХАМАС не рассчитывает на реальные гарантии от премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по перемирию в секторе Газа. Об этом РИА Новости сообщил представитель движения в Ливане Валид Килани.

«Никаких реальных гарантий с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху быть не может», — считает он.

Израиль направит переговорщиков для обсуждения освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Переговорная группа получила указание от властей подготовить отправку делегации для рассмотрения деталей плана по освобождению израильских заложников в обмен на освобождение некоторого количества палестинских боевиков из тюрем.

3 октября в ХАМАС заявили о готовности освободить всех пленных согласно плану Трампа. Также движение согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

