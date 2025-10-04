Директор Запорожской АЭС заявил о готовности к сотрудничеству с США

Запорожская АЭС (ЗАЭС) готова сотрудничать с США по различным направлениям, если власти России примут такое решение. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Если будет принято решение на уровне правительства, на уровне руководства страны, естественно, ЗАЭС будет готова. <…> Технически, в принципе, мы готовы работать по разным схемам и сотрудничать с США, потому что это вопрос очень серьезный, очень деликатный», — сказал Черничук.

По его словам, такой «нестандартный» и «нетривиальный» вопрос никогда не возникал.

«Поэтому для его решения нужны какие-то очень нестандартные решения от людей на достаточно высоком уровне», — добавил директор ЗАЭС.

2 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что работа на Запорожской АЭС могла бы вестись в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

30 апреля глава «Росатома» Алексей Лихачев сказал, что участие Соединенных Штатов в управлении ЗАЭС может быть рассмотрено в случае соответствующего решения со стороны руководства РФ. По его словам, госкорпорация готова к обсуждению вопроса с Вашингтоном в рамках будущего урегулирования украинского конфликта, если получит политическое указание.

Ранее на Запорожской АЭС указали США на принадлежность станции.