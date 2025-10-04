На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Директор Запорожской АЭС заявил о готовности к сотрудничеству с США

Черничук: ЗАЭС готова сотрудничать c США, если так решат власти России
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская АЭС (ЗАЭС) готова сотрудничать с США по различным направлениям, если власти России примут такое решение. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Если будет принято решение на уровне правительства, на уровне руководства страны, естественно, ЗАЭС будет готова. <…> Технически, в принципе, мы готовы работать по разным схемам и сотрудничать с США, потому что это вопрос очень серьезный, очень деликатный», — сказал Черничук.

По его словам, такой «нестандартный» и «нетривиальный» вопрос никогда не возникал.

«Поэтому для его решения нужны какие-то очень нестандартные решения от людей на достаточно высоком уровне», — добавил директор ЗАЭС.

2 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что работа на Запорожской АЭС могла бы вестись в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

30 апреля глава «Росатома» Алексей Лихачев сказал, что участие Соединенных Штатов в управлении ЗАЭС может быть рассмотрено в случае соответствующего решения со стороны руководства РФ. По его словам, госкорпорация готова к обсуждению вопроса с Вашингтоном в рамках будущего урегулирования украинского конфликта, если получит политическое указание.

Ранее на Запорожской АЭС указали США на принадлежность станции.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами