В США заявили об отсутствии консенсуса внутри ХАМАС по вопросу заложников

Внутри палестинского движения ХАМАС отсутствует консенсус по вопросу условий освобождения заложников. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«ХАМАС не достиг консенсуса по вопросу разоружения и условий освобождения заложников», — говорится в материале.

По данным издания, в настоящее время внутри движения сохраняются разногласия по вопросам дальнейших действий, несмотря на согласие с основными положениями мирного плана президента США Дональда Трампа.

3 октября в ХАМАС заявили о готовности освободить всех пленных согласно плану Трампа. Также движение согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

После этого Трамп призвал немедленно остановить бомбардировки сектора Газа Израилем. По словам американского лидера, это нужно для безопасного вывода заложников.

В ночь на 4 октября власти Израиля поручили своим войскам остановить выполнение операции по захвату города Газа. В частности, израильских военных обязали сократить активность «до минимума».

Ранее в США рассказали о реакции Нетаньяху на призыв Трампа прекратить бомбардировки Газы.