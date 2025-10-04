На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили об отсутствии консенсуса внутри ХАМАС по вопросу заложников

WSJ: внутри ХАМАС отсутствует консенсус по условиям освобождения заложников
true
true
true
close
Hatem Khaled/Reuters

Внутри палестинского движения ХАМАС отсутствует консенсус по вопросу условий освобождения заложников. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«ХАМАС не достиг консенсуса по вопросу разоружения и условий освобождения заложников», — говорится в материале.

По данным издания, в настоящее время внутри движения сохраняются разногласия по вопросам дальнейших действий, несмотря на согласие с основными положениями мирного плана президента США Дональда Трампа.

3 октября в ХАМАС заявили о готовности освободить всех пленных согласно плану Трампа. Также движение согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

После этого Трамп призвал немедленно остановить бомбардировки сектора Газа Израилем. По словам американского лидера, это нужно для безопасного вывода заложников.

В ночь на 4 октября власти Израиля поручили своим войскам остановить выполнение операции по захвату города Газа. В частности, израильских военных обязали сократить активность «до минимума».

Ранее в США рассказали о реакции Нетаньяху на призыв Трампа прекратить бомбардировки Газы.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами