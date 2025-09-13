На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Это позор!»: десятки людей вышли на протест против Анны Нетребко в Лондоне

The Guardian: против концерта Анны Нетребко в Лондоне вышли десятки людей
true
true
true
close
Carl Court/Getty Images

В Лондоне десятки людей вышли на акцию протеста возле Королевского оперного театра, где оперная певица Анна Нетребко выступила в постановке «Тоска». Об этом сообщает The Guardian.

Протестные мероприятия, отмечает издание, происходили на протяжении недели до начала выступления с Нетребко , состоявшегося 11 сентября. Спектакль все же прошел, поскольку в театре посчитали необходимым «давать площадку величайшим исполнителям». Там также подчеркнули, что исполнительница осудила специальную военную операцию России на Украине.

Как сообщает The Guardian в репортаже, в один из дней на демонстрацию пришли десятки людей — около 50 человек. Они развернули плакаты с фразами о том, что Нетребко поддерживает российскую власть, и украинскими флагами. Активисты призывали отменить выступление российской артистки.

Одна из демонстранток — 43-летняя Александра Ветрова — осудила Королевский оперный театр за приглашение Нетребко, посчитав, что решение театра наносит ущерб его репутации.

«Я живу в Лондоне уже 21 год. Раньше я любила Королевский оперный театр и все, что он делал, но это решение – позор!» — возмутилась она.

Ранее сообщалось, что Ширвиндт встал на защиту Пугачевой перед «запретителями».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами