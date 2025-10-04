Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана участвовал в штурме Капитолия в Вашингтоне в 2021 году, в беседе с РИА Новости передал привет президенту России Владимиру Путину.

«Передайте Путину привет и пожелание помнить о сибирском духе, который провел его народ через самые суровые условия, какие только можно вообразить», — сказал он агентству.

Также американец заявил, что «теплое сердце матушки-земли, шаманский дух России и преданная бдительность батюшки неба позволили» РФ «зайти так далеко».

В 2021 году Ченсли был приговорен к 41 месяцу тюрьмы за действия во время проникновения в Капитолий 6 января. Также ему назначили штраф в две тысячи долларов и три года пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. Ченсли был помилован Трампом в январе 2025 года.

Протесты, в организации которых обвиняют Трампа, прошли в Вашингтоне 6 января 2021 года после президентских выборов. Толпа митингующих ворвалась в здание Конгресса США и захватила несколько его помещений в то время, как там проходило заседание парламентариев, собиравшихся официально утвердить победу Джо Байдена в ходе голосования.

