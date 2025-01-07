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Штурмовавший Капитолий американский «шаман» оценил риски глобальной войны

Штурмовавший Капитолий «шаман»: Россия не хочет развязывания глобальной войны
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Manuel Balce Ceneta/AP

Штурмовавший Капитолий 6 января 2021 года в образе шамана американец Джейкоб Ченсли назвал власти России умными, по его словам, Москва не ищет глобального конфликта. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

«Учитывая некоторые вещи, которые сделал или сказал (президент РФ Владимир. – прим. ред.) Путин, ясно, что он не хочет глобальной войны», — подчеркнул Ченсли, который сменил имя на Джейк Анджели.

«Шаман» добавил, что считает руководство России умным.

До этого сообщалось, что Ченсли планирует баллотироваться в конгресс США.

В 2021 году Джейкоб Ченсли был приговорен к 41 месяцу тюрьмы за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Также ему назначили штраф в две тысячи долларов и три года пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы.

Протесты, в организации которых обвиняют Трампа, прошли в Вашингтоне 6 января 2021 года после президентских выборов. Толпа митингующих ворвалась в здание Конгресса США и захватила несколько его помещений в то время, как там проходило заседание парламентариев, собиравшихся официально утвердить победу Джо Байдена в ходе голосования.

Ранее американский шаман назвал президентство Трампа поворотным моментом.

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