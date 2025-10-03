Трамп поручил задействовать любые войска для наведения порядка в Орегоне

Американский президент Дональд Трамп приказал военному министру Питу Хегсету задействовать любые военные подразделения для борьбы с беспорядками в Портленде и защиты объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Президент поручил министру Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты истерзанного войной Портленда и любых объектов ICE, подвергающихся нападениям со стороны «Антифа» и других внутренних террористов левого толка», — сказала она.

27 сентября Трамп на странице в соцсети Truth Social написал, что поручил «военному министру» Питу Хегсету предоставить войска для защиты «опустошенного войной» Портленда и объектов миграционной полиции ICE от «Антифа» и «других внутренних террористов».

Позднее американский лидер заявил, что принял решение об отправке войск в штат Орегон из-за «усугубляющегося беззакония» и нападений на федеральных служащих.

Ранее штат Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода нацгвардии.