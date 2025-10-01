На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал причины отправки подразделений нацгвардии в Орегон

Трамп направил нацгвардию в Орегон для восстановления закона и порядка
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп направил подразделения национальной гвардии в Орегон из-за «усугубляющегося беззакония» и нападений на федеральных служащих. Его слова приводит РИА Новости.

«Наши замечательные федеральные офицеры не смогли обеспечить исполнение закона в Орегоне. «Антифа» и радикальные левые анархисты жестоко атаковали наших мужчин и женщин, которые защищают федеральную собственность и обеспечивают соблюдение закона», — сказал глава Белого дома.

По словам американского лидера, подразделения нацгвардии задействованы для восстановления закона и порядка, прекращения хаоса и разрушений.

28 сентября штат Орегон подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за его указ о вводе национальной гвардии в Портленд для борьбы с терроризмом.

13 сентября газета The Washington Post написала, что Белый дом подготовил план отправки сил нацгвардии в города штата Луизиана, большая часть населения которых поддерживает Демократическую партию. Силы в размере 1 тыс. человек могут перебросить в Новый Орлеан и Батон-Руж, если такой поддержки запросит губернатор штата, республиканец Джефф Лэндри.

Ранее подразделения нацгвардии вошли в Вашингтон по приказу Трампа.

