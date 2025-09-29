На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский штат подал в суд на Трампа из-за ввода нацгвардии

WP: штат Орегон подал в суд на Трампа за решение ввести военных в Портленд
Mike Segar/Reuters

Штат Орегон подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за его указ о вводе подразделений Национальной гвардии в Портленд для борьбы с терроризмом. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Прокурор штата Дэн Рэйфилд 28 сентября подал в суд Орегона иск на основании «незаконной федерализации Национальной гвардии».

Губернатор Орегона Тина Котек заявила, что 27 сентября говорила с главой государства по телефону и заверила его в том, что в Портленде, как и в любом другом городе штата, нет угрозы национальной безопасности страны.

27 сентября Трамп на странице в соцсети Truth Social написал, что поручил «военному министру» Питу Хегсету предоставить войска для защиты «опустошенного войной» Портленда и объектов миграционной полиции ICE от «Антифа» и «других внутренних террористов».

Помимо этого американский лидер подписал указ о признании «Антифа» в США террористической организацией. Это решение обусловлено «моделью политического насилия», якобы используемой движением, чтобы подавлять политическую активность и подрывать правопорядок.

Движения «Антифа» как юридической структуры не существует. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов.

Ранее Трамп предлагал ввести войска в Мексику.

Второй срок Трампа
