Эксперт допустил, что министра культуры Литвы могли подставить вопросом о Крыме

Нового министра культуры Литвы Игнотаса Адомавичюса могли подставить вопросом о Крыме. Такое мнение в беседе с RT высказал профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман, комментируя скандал, разгоревшийся после того, как чиновник не стал отвечать на провокации журналистки, касающиеся полуострова. Эксперт допустил, что литовские власти попросту нашли предлог, чтобы избавиться от представителя оппозиционной партии.

Фельдман обратил внимание, что Адомавичюс лишь ушел от ответа, но не делал никаких политических заявлений относительно статуса Крыма.

«Он просто отказался поддаваться на провокацию журналиста, который задал вопрос, не имевший отношения к должностным обязанностям министра культуры. Все это похоже на заранее спланированную подставу в отношении неугодного чиновника», — сказал аналитик.

3 октября стало известно, что Адомавичюс, назначенный на пост главы Минкульта Литвы неделю назад, отказался дать прямой ответ на вопрос о принадлежности Крымского полуострова.

Во время интервью журналистка поинтересовалась у чиновника, частью какой страны он считает Крым. Министр ненадолго задумался, после чего назвал вопрос «провокационным» и предложил не затрагивать эту тему. Тогда репортер задала уточняющий вопрос, однако тот вновь уклонился от ответа и попросил свою собеседницу «не играть в игры».

В тот же день Адомавичюса отправили в отставку.

