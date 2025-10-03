На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр культуры Литвы уходит в отставку из-за отказа отвечать на вопрос про Крым

Министра культуры в Литве уволили из-за отказа ответить на вопрос «чей Крым»
ignas_ad/Instagram

Министра культуры Литвы Игнотаса Адомавичюса, назначенного на эту должность неделю назад, отправили в отставку из-за того, что он не смог ответить на вопрос «чей Крым». Об этом сообщает Delfi.

«Ради семьи и с учетом позиции общества, чтобы не разваливать правительство, могу сказать — я ухожу с поста министра культуры», — приводит портал его слова.

3 октября стало известно, что Адомавичюс отказался дать прямой ответ на вопрос о принадлежности Крымского полуострова.

Во время интервью журналистка поинтересовалась у чиновника, частью какой страны он считает Крым. Министр ненадолго задумался, после чего назвал вопрос «провокационным» и предложил не затрагивать эту тему. Тогда журналистка задала уточняющий вопрос, однако чиновник вновь уклонился от ответа и попросил свою собеседницу «не играть в игры».

Ранее Аксенов выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп считает полуостров частью России.

