В России оценили планы Украины начать наступление на Крым

Украина не сможет начать наступление на Крым, поскольку любые попытки организовать это закончатся для Киева трагично. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Украина уже три года собирается зайти в Крым и все никак не получается. И этот раз не станет исключением», — подчеркнул он.

По словам Белика, ВСУ ждет печальная участь, если они начнут наступать на регион.

Украина до зимы может преподнести России несколько сюрпризов, например, начать массированное наступление на Крым или нанести удар по Керченскому мосту, сообщает британский телеканал Sky News. Есть ли силы у ВСУ для осуществления морской десантной операции и массированного удара по российскому полуострову, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

По данным Sky News, Украина все еще может нанести внезапный удар по России до наступления зимы. Военный аналитик телеканала Майкл Кларк не исключает, что подобные действия могут быть связаны с возможной передачей Соединенными Штатами крылатых ракет типа Tomahawk.

