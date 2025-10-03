Стало известно о давлении США на Украину по ресурсной сделке

В феврале министр финансов США Скотт Бессент во время переговоров касательно ресурсной сделки накричал на будущего премьер-министра Украины Оксану Свириденко, которая в тот момент занимала пост министра экономики. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских чиновников.

«В конце февраля во время видеозвонка министр финансов США Скотт Бeссент накричал на госпожу Свириденко, заявив, что у нее есть шесть минут, чтобы согласиться на сделку, иначе переговоры будут окончены», — говорится в материале.

Однако Свириденко во время разговора с прессой отрицала, что беседа была напряженной, пишет NYT.

До этого американский журнал The National Interest писал, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления российской армии. По оценке журнала, Украина никогда не относилась к ресурсной сделке серьезно.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

Ранее в США усомнились в целесообразности ресурсной сделки с Украиной.