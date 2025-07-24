Названа причина, почему Зеленский может бежать с Украины

Депутат Шеремет: над Зеленским нависла угроза отставки и бегства с Украины

На фоне протестов против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Украины над украинским лидером Владимиром Зеленским «нависла реальная угроза отставки и бегства». Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Над Зеленским нависла реальная угроза отставки и бегства из Украины», — подчеркнул он.

По мнению Шеремета, население на Украине «просыпается и начинает понимать, кто узурпировал власть в стране» на фоне протестов против ограничения полномочий антикоррупционных органов страны.

Законодательная мера была окончательно принята 22 июля. Президент Украины заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от влияния России. В США и Европейском союзе раскритиковали решение Киева. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

После этого в Киеве начались протесты из-за нового закона. Telegram-канал «Политика Страны» писал, что протестующие выкрикивали речевки «майдана» 2014 года.

Ранее в СБУ сообщили о желании Нацгвардии «идти на Киев».