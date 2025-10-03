На Украине сообщили о пропаже Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко исчез перед заседанием Совета обороны. Об этом заявил глава городской военной администрации (ГВА) украинской столицы Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что не может найти Кличко, чтобы провести Совет обороны.

«Планировали сегодня, но переносим на понедельник», — написал Ткаченко.

Позднее он добавил, что если в понедельник у Кличко не хватит времени для вопросов обороны и жизнедеятельности города, то у Совета «будет один руководитель».

26 сентября Кличко обвинил партию украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» в попытке захвата власти в Киеве. Так он прокомментировал инициативу депутата Киевского горсовета Андрея Витренко по выражению недоверия городскому главе.

В июле депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что украинские власти готовят уголовное дело в отношении Виталия Кличко. По ее словам, за последние несколько лет между мэром Киева и властями страны, в особенности Зеленским, представляющими разные политические партии, вспыхивали конфликты. Скороход рассказала, что Кличко обвинял украинские власти в злоупотреблении в вопросе централизации власти.

Ранее Кличко раскритиковал Зеленского за сокращение бюджета Киева.