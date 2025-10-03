На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе призвали соблюдать международное право в отношении активов РФ

В Euroclear призвали ЕК соблюдать международное право в отношении активов РФ
Andrei Metelev/Shutterstock/FOTODOM

Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ, призывает Еврокомиссию соблюдать международное право в отношении их использования. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит «репарации». При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет.

«Мы призываем к соблюдению законодательства, в том числе международного права, в отношении использования этих активов российского Центрального банка. Должны соблюдаться принципы неприкосновенности собственности государств и права собственности», - сказал он.

Новость дополняется.

