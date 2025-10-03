На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вашингтон предупредили о последствиях возможной передачи Киеву ракет Tomahawk

Sohu: отправка на Украину американских ракет Tomahawk станет точкой невозврата
militaeraktuell.at

Возможная передача Украине американских ракет Tomahawk станет точкой невозврата в двусторонних отношениях США и России. Об этом сообщил китайский портал Sohu, статью которого перевел «Главный региональный».

«Подобного рода стратегическое вооружение используется для сдерживания ключевых оппонентов», — подчеркивается в материале.

Авторы публикации не исключили, что слова президента США Дональда Трампа об отправке ракет на Украину могут оказаться информационной атакой, так как в американской администрации хорошо осознают опасность такого шага.

По мнению обозревателей, в данный момент передача Киеву ракет Tomahawk не представляется возможной. Причина заключается в том, что эти снаряды запускают с авиации и подводных лодок. Вашингтону придется направить в зону конфликта еще и их, если он решится реализовать инициативу.

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что в Белом доме обсуждают возможность передачи Tomahawk другим странам — членам НАТО для их последующей отправки на Украину.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Москва услышала и внимательно анализирует звучащие в Вашингтоне высказывания. При этом у представителя Кремля возник вопрос, кто будет пускать ракеты в случае их передачи Киеву.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский оценил перспективу передачи дальнобойных ракет от США.

