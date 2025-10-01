На Западе назвали «пиар-акцией» проект по созданию «стены дронов»

Меры по созданию «стены дронов» в Восточной Европе — это «пиар-акция» на фоне призывов политиков к контрмерам в борьбе с беспилотниками при отсутствии в Европейском союзе систем противовоздушной обороны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, сложность проекта и необходимость финансовых средств задержат его реализацию на долгие годы. Работу также могут осложнить трудности в координации существующих национальных и региональных инициатив, а также риск ущерба из-за высокой плотности полетов пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Европы, говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что ажиотаж вокруг дронов рискует затмить другую проблему — Европа не имеет надлежащей противовоздушной и противоракетной обороны и практически полностью полагается на США в вопросах ПВО.

После нарушения воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября в ЕК сообщили о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы Европейского союза.

Данный проект — общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее в Кремле назвали плохой идею ЕС создать «стену дронов».